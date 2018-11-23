Курри: «Йокерит» благодарен СКА, что они согласились отдать права на Весалайнена

Генеральный менеджер «Йокерита» Яри Курри прокомментировал аренду до конца сезона форварда Кристиана Весалайнена у «Виннипег Джетс». Права на игрока в КХЛ финский клуб выменял у СКА,



«Весала – очень талантливый молодой нападающий. У него большой потенциал стать важным игроком нашей команды в этом сезоне. Мы очень довольны. Он нас усилит.



Мы благодарны СКА, что они согласились отдать нам права на него. Молодой финский хоккеист сможет сыграть в КХЛ в родной стране и родном городе.



Благодарим и «Виннипег», отпустивший к нам молодого игрока, который будет развиваться в ближайшее время», – цитирует Курри официальный сайт «Йокерита».

19-летний Весалайнен провёл за «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей за основную команду, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+1». В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.