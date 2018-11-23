«Йокерит» — «Барыс»: стали известны составы команд на игру

Стали известны составы финского «Йокерита» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 ноября, начало игры — в 19:30 мск.



«Йокерит»:



Запольски (Калниньш);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Столлери — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;

Й. Йенсен — Лёв, Вярн — Плэтт — Мозес;

Монто — Ниеми — Пильстрём.



«Барыс»:



Граховина (Карлссон);

Даллмэн — Климонтов, Старченко — Бойд — Шевченко;

Диц — Орехов, Михайлис — Валк — Петухов;

Макюков — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин;

Липин — Семёнов, Панюков — Гренц — Гурков.



Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19