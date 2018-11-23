Стали известны составы финского «Йокерита» и астанинского «Барыса» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 23 ноября, начало игры — в 19:30 мск.
«Йокерит»:
Запольски (Калниньш);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Столлери — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Й. Йенсен — Лёв, Вярн — Плэтт — Мозес;
Монто — Ниеми — Пильстрём.
«Барыс»:
Граховина (Карлссон);
Даллмэн — Климонтов, Старченко — Бойд — Шевченко;
Диц — Орехов, Михайлис — Валк — Петухов;
Макюков — Полохов, Асетов — Сагадеев — Акользин;
Липин — Семёнов, Панюков — Гренц — Гурков.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
«Йокерит» — «Барыс»: стали известны составы команд на игру