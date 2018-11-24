Купер: звено Кучерова определило сегодня игру «Тампа-Бэй»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился впечатлениями от победы со счетом 4:2 в матче с «Чикаго Блэкхоукс».



«Звено Кучерова как бы определило сегодня тон игры нашей команды. Приятно, когда нам не нужно догонять в ходе игры. Иногда мы заслуживали, чтобы пропустить первыми, но теперь стараемся повести в счёте, и это работает. Что касается перемен в сочетаниях звеньев, то крайне редко тройки остаются неизменными на протяжении всех 82 матчей регулярного чемпионата. Как тренер, стараюсь объединить разных парней для большей эффективности. До сих пор это неплохо работало», — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Кучеров вынес «Чикаго» за 10 минут. Похоже, его никто не остановит Ассистентский хет-трик за половину периода — это внушает.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»