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Форвард «Ванкувера» Руссель оштрафован на $ 5 тыс. за укус соперника

Форвард «Ванкувера» Руссель оштрафован на $ 5 тыс. за укус соперника
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Ванкувера» Антуан Руссель оштрафован на $ 5 тыс. за неподобающее поведение в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (0:4), сообщает официальный сайт лиги.

На последней минуте встречи форвард «Кэнакс» скинул перчатки и попытался подраться с защитником хозяев Марком-Эдуардом Влашичем. В драку вмешались арбитры. Когда хоккеисты держали друг друга за свитера, Руссель укусил соперника за руку.

Посмотреть видео можно также на канале Sportsnet в YouTube.

Главным героем встречи стал защитник хозяев Эрик Карлссон, набравший 3 очка (1+2). Также по голу на счету Логана Кутюра, Тимо Майера и Мелькера Карлссона. Голкипер «акул» Аарон Делл отразил все 19 бросков. Канадская команда продлила серию поражений до восьми матчей.

Форвард «Ванкувера» Руссель укусил защитника «Шаркс» Власича
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