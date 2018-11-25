АХЛ: Сергей Шумаков восстановился после перелома руки и забил гол за «Хёрши»

«Хёрши Бирз» победил «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» в очередном матче регулярного чемпионата АХЛ. Матч завершился со счётом 3:2 в пользу «Хёрши».

Российский нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Шумаков отметился заброшенной шайбой. Шумаков восстановился после перелома руки, из-за которого был вынужден пропустить месяц. В этом сезоне на счету Сергея 3 (3+0) очка в 7 играх при показателе полезности «+2».

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Хёрши».

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.