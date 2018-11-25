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Селянне: горжусь Лайне и другими финскими игроками НХЛ

Селянне: горжусь Лайне и другими финскими игроками НХЛ
Хоккей / НХЛ

Легендарный финский нападающий Теэму Селянне прокомментировал игру нападающего «Виннипег Джетс Патрика Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (8:4). Патрик пять раз поразил ворота «музыкантов».

«Пять голов — это выдающееся выступление Патрика. Горжусь Лайне и многими другими финскими игроками НХЛ: Рантанен, Ахо, Барков, Хейсканен, Гранлунд, Капанен», — написал Селянне в своём «твиттере».

20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз — в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона с 19 голами в активе. Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за один матч в ноябре, повторив достижение Алексея Ковалёва по числу хет-триков за один месяц.

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