Селянне: горжусь Лайне и другими финскими игроками НХЛ

Легендарный финский нападающий Теэму Селянне прокомментировал игру нападающего «Виннипег Джетс Патрика Лайне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (8:4). Патрик пять раз поразил ворота «музыкантов».

«Пять голов — это выдающееся выступление Патрика. Горжусь Лайне и многими другими финскими игроками НХЛ: Рантанен, Ахо, Барков, Хейсканен, Гранлунд, Капанен», — написал Селянне в своём «твиттере».

20-летний финн четырежды отличился в равных составах и один раз — в большинстве. Он вышел на первое место в списке снайперов регулярного сезона с 19 голами в активе. Финский форвард в третий раз забросил минимум три шайбы за один матч в ноябре, повторив достижение Алексея Ковалёва по числу хет-триков за один месяц.