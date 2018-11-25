Бэбкок: исхожу из предположения, что Нюландер скоро будет в «Торонто»

Главный тренер клуба «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок поделился мнением о ситуации с нападающим Вильямом Нюландером. 22-летний шведский хоккеист отказывается от условий клуба по новому контракту и не принимает участия в матчах. Если до 1 декабря Нюландер не подпишет соглашение, то пропустит оставшуюся часть чемпионата.

«Мэттьюс и Нюландер? Я исхожу из предположения, что они оба будут в команде. Конечно, мы станем сильнее, когда они присоединятся к нам. У нас появится еще одно звено, состав станет глубже. Мы рассчитывали на это в начале сезона. Будем рады видеть их», — цитирует Бэбкока официальный сайт НХЛ.

«Торонто» задрафтовал Нюландера, сына бывшего игрока НХЛ Микаэля Нюландера, под восьмым номером драфта в 2014 году. В регулярных чемпионатах НХЛ на счету форварда 135 (48+87) очков в 185 матчах, а также 8 (2+6) — в 13 играх плей-офф.