Илья Ковальчук выведен из первой спецбригады большинства «Кингз»

Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс» (264) был выведен из первой спецбригады по реализации численного преимущества.



«Первая спецбригада такова: Браун — Картер — Тоффоли, Копитар на позиции левого защитника и Даути. Ковальчука нет», — отметил обозреватель Los Angeles Times Кёртис Зупке в своём «твиттере».



Илья появился во второй спецбригаде, но за 4 большинства в этом матче провёл на льду только 27 секунд. «Лос-Анджелес» не реализовал 16 численных преимуществ подряд, а в лиге «короли» занимают предпоследнее место по уровню эффективности большинства (13,4%), превосходя только «Чикаго».



Стоит добавить, что в матче с «Кэнакс» российский форвард калифорнийцев получил только 13 минут 23 секунды игрового времени, что является вторым самым низким его показателем в текущем сезоне.

Ковальчук не набирает очки в восьми играх подряд и снова заработал минус в «+/-»