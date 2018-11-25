Журналист LA Times: возможно, босс «Кингз» переосмыслит возможности Ковальчука

Ветеран североамериканской спортивной журналистики Хелен Эллиотт, работающая в издании Los Angeles Times, прокомментировала игру российского нападающего «Кингз» Ильи Ковальчука, который в матче с «Ванкувер Кэнакс» (2:4) был выведен из первой спецбригады большинства и в восьмой раз подряд остался без набранных очков.

«Восьмой матч без очков для Ковальчука и сезон без очков для «Лос-Анджелеса». Возможно, генеральный менеджер переосмыслит возможности Ильи, особенно если учесть, что Кови пять лет не играл в НХЛ. Всё-таки восемь матчей без очков, 27 секунд в большинстве. Разве не его подписали на $ 6,25 млн, чтобы он повысил результативность команды в численном преимуществе?» — задалась вопросом Эллиотт.