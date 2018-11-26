Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук впервые в сезоне начал матч в четвёртом звене. В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (идёт первый период, 1:0) его партнёрами стали Майк Амадио и Нейт Томпсон.



Ковальчук не набирал очки восемь матчей подряд, его показатель полезности составляет «-13». Он уступает только Диону Фанёфу («-14»). Ранее россиянин был выведен из первой спецбригады большинства.

В 22 матчах этого сезона на счету Ильи пять заброшенных шайб и девять результативных передач при среднем игровом времени 18.11.

«Короли» являются худшей командой лиги – в 22 матчах они одержали лишь 6 побед. «Лос-Анджелес» проиграл последние две встречи с общей разницей забитых и пропущенных шайб 5:11.