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Расмуссен — об ударе по летящей шайбе: летом я много играю в теннис

Расмуссен — об ударе по летящей шайбе: летом я много играю в теннис
Хоккей / КХЛ

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Деннис Расмуссен прокомментировал матч с «Торпедо» (5:4) и рассказал о своей заброшенной шайбе.

«Думаю, что у нас сегодня некоторые отрезки матча получались просто отличными, мы держали шайбу, хорошо комбинировали в зоне атаки, но соперник пару раз использовал преимущество при игре «5 на 4». Но и мы тоже отличались в большинстве. В итоге и получились такие качели – то вверх, то вниз.

Тяжело ли было попасть по летящей шайбе? А я летом в теннис играю, так что вот и результат.

Три гола в большинстве? Ну да, при этом у нас очень хорошо ходила шайба, раз за разом получалось создавать хорошие позиции, так что все неплохо получилось», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Металлург» одолел «Торпедо» в результативном матче
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