Расмуссен — об ударе по летящей шайбе: летом я много играю в теннис

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Деннис Расмуссен прокомментировал матч с «Торпедо» (5:4) и рассказал о своей заброшенной шайбе.



«Думаю, что у нас сегодня некоторые отрезки матча получались просто отличными, мы держали шайбу, хорошо комбинировали в зоне атаки, но соперник пару раз использовал преимущество при игре «5 на 4». Но и мы тоже отличались в большинстве. В итоге и получились такие качели – то вверх, то вниз.



Тяжело ли было попасть по летящей шайбе? А я летом в теннис играю, так что вот и результат.



Три гола в большинстве? Ну да, при этом у нас очень хорошо ходила шайба, раз за разом получалось создавать хорошие позиции, так что все неплохо получилось», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.