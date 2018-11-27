Житник: слова Панарина про Матч звёзд НХЛ и партнёров вернутся и ударят по нему

Бывший защитник сборной России Алексей Житник поделился мнением об игре форварда «Коламбус Блю Джекетс» Артемии Панарине и его нашумевших словах про Матч звёзд НХЛ.

«Игра с «Детройтом»? Наверное, это была лучшая игра Панарина в сезоне. Летом он выходит на рынок свободных агентов, в таких обстоятельствах серии должны быть снайперские, а не безголевые. Хорошо, что до чёртовой дюжины талантливый нападающий недотянул.

Слова Панарина во время инстаграм-эфира с Радуловым? Меня удивляет, что у Панарина при всех его плюсах, скажем так, нет правильного информационного сопровождения. Когда он называет Матч звёзд НХЛ «шнягой» или сетует на партнёров, то сам себя подставляет. Эти слова рано или поздно вернутся и ударят именно по Панарину, особенно в нынешней ситуации, когда у игрока идёт тяжёлый сезон с элементами кризиса. Проблемы индейцев вождя не волнуют. Если ты являешься лидером клуба и претендуешь на ещё более высокий статус, в том числе финансовый, то никаких отговорок быть не должно. Так что здесь хоккеист сработал себе в минус.

В моё время в таких вопросах подсказывали и агенты, и представители клуба. Вообще, это азы: чем аккуратнее и правильнее ты общаешься с прессой, тем меньше её давление. И, наверное, только суперзвёзды уровня Бретта Халла из «Сент-Луиса», забивавшие по 50 голов за сезон, могли себе позволить публичные разборки внутри клуба», – цитирует Житника Russia-Hockey.