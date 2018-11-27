Р. Ротенберг: Знарок будет консультировать всех, в том числе женщин и юниоров

Глава штаба национальной команды России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг прокомментировал задачи Олега Знарка в общем тренерском штабе сборных России.



«Олег Валерьевич возвращается в общий тренерский штаб сборных России по хоккею. Под этим понятием понимаются все штабы сборных России по хоккею. Специалист будет проводить тренировки и давать консультации, например, в юниорских сборных, женской команде и так далее. Этот штаб можно назвать большим штабом Федерации хоккея России.



Олег Валерьевич будет консультировать и меня по различным направлениям, развитию игроков сборных различных возрастов. Здесь важно понимать, что имеются в виду все сборные, а не только мужская национальная команда», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Знарок возвращается в штаб сборной России! Не ждали? Олег Валерьевич будет помогать всем сборным, кроме одной.

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