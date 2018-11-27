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«Сочи» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»

«Сочи» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»
Хоккей / КХЛ

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу во встрече с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Сергея Зубова потерпели поражения в последних трёх матчах, забив в них два гола.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, голы на свой счёт записали Карел Кубат и Юрки Йокипакка. На 34-й минуте Кубат оформил дубль, выведя команду хозяев вперёд. На старте третьего периода команды забили ещё по голу усилиями Владимира Бутузова и Дамира Рахимуллина. Точку во встрече поставил точный бросок Константина Глазачева в пустые ворота «Сочи».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
ХК Сочи
Сочи
1:0 – Кубат (Таталин, Бутузов) – 04:13 (5x4), 1:1 – Йокипакка (О'Делл) – 19:54 (5x4), 2:1 – Кубат (Коньков, Полак) – 33:22 (5x4), 3:1 – Бутузов (Мищенко, Вихарев) – 41:17 (5x5), 3:2 – Рахимуллин – 44:12 (5x5), 4:2 – Глазачев (Стрельцов) – 58:01 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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