«Сочи» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»

Во Владивостоке местный «Адмирал» одержал победу во встрече с хоккейным клубом «Сочи», встреча завершилась со счётом 4:2. Подопечные Сергея Зубова потерпели поражения в последних трёх матчах, забив в них два гола.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами, голы на свой счёт записали Карел Кубат и Юрки Йокипакка. На 34-й минуте Кубат оформил дубль, выведя команду хозяев вперёд. На старте третьего периода команды забили ещё по голу усилиями Владимира Бутузова и Дамира Рахимуллина. Точку во встрече поставил точный бросок Константина Глазачева в пустые ворота «Сочи».

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19