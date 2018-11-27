Кадейкин: «Салават» не опускает рук, нам сейчас не до красивых голов

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги встречи с «Автомобилистом» (0:2).



«Вязкая игра, допустили ошибки, нас за них наказали, за это и проиграли. Чего не хватало в начале? Тяжело сказать сразу после игры. Надо проанализировать игру, тренеры укажут на недочёты. Особый настрой на лидера? Последние игры не очень удачно складываются, нам не нужен особый настрой, у нас самих полно мотивации.



Мы стараемся, рук не опускаем, знаем наши проблемы, над которыми работаем. Хотелось бы, чтобы болельщики ещё сильнее нас поддерживали. Рецепт для победы простой, на самом деле: лезть на ворота, забивать «мусорные» голы. Когда такие игры у нас, то не до красивых голов, результат никто не отменял. Не думаю, что у нас в ходе матча что-то сломалось, потому что времени было полным-полно. В концовке были моменты, Антон Бурдасов пару раз в штангу попал. Концовка могла бы получиться валидольной, и неизвестно, как всё сложилось бы. Надо было создавать моменты, ломать оборону, потому что «Автомобилист» здорово играл в позиционной обороне», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Азат Алтынчурин.

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