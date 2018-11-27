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«Северсталь» уступила «Барысу», поражение стало шестым подряд

«Северсталь» уступила «Барысу», поражение стало шестым подряд
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» потерпела поражение во встрече с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 3:5. Команда Павла Торгаева проиграла шесть матчей подряд.

В первом периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Юрий Трубачёв и Мэттью Фрэттин. Следующие 20 минут остались за «Барысом»: гости забросили три шайбы усилиями Антона Сагадеева, Никиты Михайлиса и Даррена Дица. К 45-й минуте отставание «Северстали» сократилось до минимума благодаря голам Матея Странски и Руслана Карлина. Точку в матче поставил гол Мэттью Фрэттина в пустые ворота хозяев.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 ноября 2018, вторник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 5
1:1, 0:3, 2:1
Барыс
Астана
0:1 – Фрэттин (Михайлис, Диц) – 06:27 (5x4), 1:1 – Трубачёв (Гераськин, Вовченко) – 12:38 (5x5), 1:2 – Сагадеев – 28:17 (4x5), 1:3 – Михайлис (Фрэттин, Диц) – 33:03 (5x5), 1:4 – Диц (Фрэттин, Михайлис) – 35:16 (5x5), 2:4 – Странски (Григоренко, Коротков) – 42:09 (5x5), 3:4 – Карлин (Рыбин) – 44:06 (5x5), 3:5 – Фрэттин (Диц, Валк) – 59:18 (en)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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