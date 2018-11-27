«Северсталь» уступила «Барысу», поражение стало шестым подряд

В Череповце местная «Северсталь» потерпела поражение во встрече с астанинским «Барысом», игра завершилась со счётом 3:5. Команда Павла Торгаева проиграла шесть матчей подряд.



В первом периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Юрий Трубачёв и Мэттью Фрэттин. Следующие 20 минут остались за «Барысом»: гости забросили три шайбы усилиями Антона Сагадеева, Никиты Михайлиса и Даррена Дица. К 45-й минуте отставание «Северстали» сократилось до минимума благодаря голам Матея Странски и Руслана Карлина. Точку в матче поставил гол Мэттью Фрэттина в пустые ворота хозяев.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19