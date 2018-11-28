Лучший клуб НХЛ «Баффало» одержал 10-ю победу подряд и повторил клубный рекорд

В очередной встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало Сэйбрз» дома обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 3:2 ОТ (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Для «Баффало» эта победа стала 10-й кряду, при этом в основное время было одержано только три победы. Голом в овертайме отметился Джефф Скиннер.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19

Команда Фила Хаусли повторила клубный рекорд по продолжительности победной серии, который был установлен в сезоне-1983/84 и повторен в сезоне-2006/07.

После 25 матчей нынешнего чемпионата «Баффало» набрал 36 очка и возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, Восточной конференции и всей лиги. При этом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» уступили в своих матчах и потеряли лидерство по потерянным очкам.