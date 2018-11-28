Ристолайнен: последние шесть лет были непростыми для «Баффало», рад за фанатов

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен прокомментировал 10-матчевую победную серию команды.

«Я очень рад за нас, но также рад за болельщиков. Они поддерживали нас все эти годы. Последние шесть лет были непростыми. Очень здорово видеть их счастливыми. В последние пару матчей арена просто ходит ходуном», – цитирует Ристолайнена официальный сайт НХЛ.

Команда Фила Хаусли повторила клубный рекорд по продолжительности победной серии, который был установлен в сезоне-1983/84 и повторен в сезоне-2006/07.

После 25 матчей нынешнего чемпионата «Баффало» набрал 36 очка и возглавляет таблицу Атлантического дивизиона, Восточной конференции и всей лиги. При этом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз» уступили в своих матчах и потеряли лидерство по потерянным очкам.