«Витязь» — СКА: Александр Сёмин подрался с Андреем Зубаревым

Нападающий «Витязя» Александр Сёмин и защитник СКА Андрей Зубарев устроили драку в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



За несколько секунд до этого Сёмин жёстко встретил капитана СКА Евгения Кетова, за одноклубника вступился Зубарев. В результате драки оба хоккеиста получили по пять минут штрафа за грубость.

Видео драки с участием Сёмина и Зубарева можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.



После первого периода подопечные Ильи Воробьёва обыгрывают соперника со счётом 2:0. Авторами заброшенных шайб стали Виктор Тихонов и Павел Дацюк.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего ЦСКА на пять очков. Подмосковная команда — на 9-м месте.