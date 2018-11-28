«Ак Барс» победил «Торпедо», Азеведу и Лукоянов забросили по две шайбы

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.



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Подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили две шайбы к середине первого игрового отрезка стараниями Джастина Азеведу и Артёма Лукоянова. Во втором периоде хоккеисты казанского клуба ещё трижды огорчили гостей — Азеведу и Лукоянов оформили по дублю, автором пятой шайбы стал Роб Клинкхаммер. В заключительной двадцатиминутке нижегородская команда отыграла один гол благодаря Дамиру Жафярову, но на большее её не хватило.



Казанская команда продлила победную серию до шести матчей, а подопечные Дэвида Немировски проиграли во второй раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.