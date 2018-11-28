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«Ак Барс» победил «Торпедо», Азеведу и Лукоянов забросили по две шайбы

«Ак Барс» победил «Торпедо», Азеведу и Лукоянов забросили по две шайбы
Хоккей / КХЛ

«Ак Барс» обыграл «Торпедо» со счётом 5:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Казани.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Подопечные Зинэтулы Билялетдинова забросили две шайбы к середине первого игрового отрезка стараниями Джастина Азеведу и Артёма Лукоянова. Во втором периоде хоккеисты казанского клуба ещё трижды огорчили гостей — Азеведу и Лукоянов оформили по дублю, автором пятой шайбы стал Роб Клинкхаммер. В заключительной двадцатиминутке нижегородская команда отыграла один гол благодаря Дамиру Жафярову, но на большее её не хватило.

Казанская команда продлила победную серию до шести матчей, а подопечные Дэвида Немировски проиграли во второй раз подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 ноября 2018, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
5 : 1
2:0, 3:0, 0:1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 – Азеведу (Секач) – 00:18 (5x5), 2:0 – Лукоянов – 10:43 (5x5), 3:0 – Азеведу (Ткачёв) – 26:29 (5x5), 4:0 – Лукоянов (Абросимов, Потапов) – 28:01 (5x5), 5:0 – Клинкхаммер (Ткачёв, Свитов) – 31:58 (5x5), 5:1 – Жафяров (Паршин, Мили) – 44:39 (5x5)
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