Орсаг: «Слован» непонятно зачем удалился в большинстве, это переломный момент

Главный тренер «Слована» Владимир Орсаг поделился эмоциями после выездного матча КХЛ с московским «Динамо» (0:3).



«В первом периоде мы играли на равных с «Динамо», а вот второй отрезок уже остался за хозяевами площадки. «Слован» непонятно зачем удалился в большинстве, это был переломный момент. В третьем периоде мы уже ничего не могли поделать, чтобы исправить результат. Не было сил. «Динамо» заслуженно победило.



Низкая результативность? Начинает сказываться то, что игроки, пришедшие в ходе сезона, не готовы. Некоторые вообще впервые играют на уровне КХЛ, да и силы у нас заканчиваются. Сегодня это было очень заметно. У «Слована» короткая лавка — всего четыре звена. Некем менять людей», — передаёт слова Орсага корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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