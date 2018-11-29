Весалайнен: переход в «Йокерит» — моё решение

Нападающий «Йокерита» Кристиан Весалайнен, арендованный до конца сезона у «Виннипег Джетс», поделился впечатлениями от своего дебюта в КХЛ. В выездной игре с минским «Динамо» (4:1) форвард отметился голом.

«Всегда прекрасно забивать в своей же первой игре за новый клуб. Почему не забил больше? Даже не знаю. Моменты действительно были. Когда получается забить, когда – нет. Самое важное и прекрасное, что нам удалось взять 2 очка. Хотя я доволен и тем, что мне удалось отличиться, хоть и один раз.

В североамериканских лигах маленькие площадки, у тебя ограничено время, сама игра протекает в высоком темпе. Ты должен быстрее думать, решать, что делать с шайбой. В КХЛ площадки больше, появляется дополнительное время на обдумывание решения. Я не знаю Тедди Перселла, и не знаю, что он говорил про КХЛ.

Продолжить карьеру в КХЛ – это моё решение. Почему не финский чемпионат? Ваша лига лучше финского чемпионата, при этом я могу проводить своё время дома, играя в КХЛ. Здесь вполне неплохой уровень организации. Я рад играть здесь.

Я не обиделся, что пропустил матчи между «Виннипегом» и «Флоридой» в Хельсинки. Меня опустили в фарм, в этом нет ничего особенного. Повторю ли я успех Толванена? Я постараюсь сделать всё, чтобы помочь своей команде», — сказал новичок «Йокерита» Кристиан Весалайнен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

19-летний Весалайнен, являющийся кандидатом на поездку на молодёжный чемпионат мира, провёл за «Виннипег» в нынешнем регулярном чемпионате пять матчей за основную команду, записав в свой актив одну результативную передачу при показателе полезности «+1». В среднем хоккеист проводил на льду около семи минут за игру.

В 8 матчах АХЛ за «Манитобу Муз» Весалайнен сумел набрать 8 (3+5) очков, заработав показатель полезности «+1» и получив две минуты штрафа.

Несколько дней назад «Йокерит» приобрёл права на Весалайнена у петербургского СКА.