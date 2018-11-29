«Салават» — «Магнитка»: хозяева изменили все сочетания, Ткачёв вне заявки

Стал известен состав уфимского «Салавата Юлаева» на матч с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный сайт клуба. Тренерский штаб уфимцев по сравнению с матчем с «Автомобилистом» (0:2) полностью изменил все атакующие и оборонительные сочетания. Форвард Владимир Ткачёв, не забивающий на протяжении 22 игр, в состав не вошёл.



«Салават Юлаев»:



Метсола (Кареев);

Коледов — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;

Арзамасцев — Терещенко, Кугрышев — Хохряков — Бурдасов;

Семёнов — Сергеев, Майоров — Основин — Филатов;

Шэн — Елизаров, Жарков — Кадейкин — Дубровский.

«Салават» последний из топ-клубов КХЛ. В чём дело и где бразильский хоккей? Очень много цифр.