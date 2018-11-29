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«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»

«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»
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Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел крупное поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.

В первом периоде команда гостей завоевала преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Григория Дронова, совершившего классный индивидуальный проход. В следующие 20 минут «Металлург» забил ещё дважды усилиями Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена. В третьем периоде голов забито не было. Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

КХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2018, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Чибисов (Бирюков) – 12:24 (5x5)     0:2 Дронов (Бирюков) – 17:21 (5x5)     0:3 Бирюков (Шор, Чибисов) – 22:12 (5x5)     0:4 Пакаринен (Шор) – 41:27 (5x4)    

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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