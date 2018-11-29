«Салават» потерпел крупное поражение в Уфе от «Металлурга»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней площадке потерпел крупное поражение во встрече с магнитогорским «Металлургом», встреча завершилась со счётом 0:4. Подопечные Николая Цулыгина проиграли три из пяти последних матчей.
В первом периоде команда гостей завоевала преимущество благодаря голам Андрея Чибисова и Григория Дронова, совершившего классный индивидуальный проход. В следующие 20 минут «Металлург» забил ещё дважды усилиями Евгения Бирюкова и Ииро Пакаринена. В третьем периоде голов забито не было. Сухой матч записал в свой счёт голкипер Артём Загидулин, впервые вышедший на лёд в ноябре.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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