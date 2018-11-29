Сергеев — о 0:4 с «Металлургом»: за такие поражения нам должно быть стыдно

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев подвёл итоги проигранной встречи с «Металлургом» (0:4).



«У нас сбился настрой после двух пропущенных шайб? Получилось, что так, но такого быть не должно. Мы должны были играть дальше, стараться забить хотя бы одну шайбу, чтобы потом постараться сравнять счёт. Но ничего этого не было.



Что нужно менять в игре? Забивать, просто забивать. Надо закапывать шайбу туда, и всё. А у нас это не получается, бросаем не пойми откуда. Я же говорю, что у нас было всего два-три момента.



Такие поражения должны очень сильно раздражать, за них должно быть стыдно. Мы после 0:2 от «Автомобилиста» не имели права выйти и так играть, я уже не говорю про 0:4. Что это такое, тут, по сути, не о чем разговаривать», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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