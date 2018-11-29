Светлов: большинство сейчас — залог побед и поражений

Главный тренер «Адмирала» из Владивостока Сергей Светлов подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (1:2).



«Поздравляю «Трактор» с победой, с хорошей игрой. В целом игра была неплохая, интересная, напряжённая. До последних секунд бились за победу, за очко, цеплялись за игру. Сегодня была не очень хорошая реализация наших моментов, хотя создавали неплохо.



Я думаю, большинство на сегодняшний момент — залог побед и поражений. Сегодня наше большинство было не совсем удачным. Были хорошие шансы, хорошие ситуации, но сегодня мы их не реализовали, над реализацией нам надо ещё поработать. В целом игра была напряжённой, интересной», — передаёт слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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