Карсумс: «Спартак» очень расслабился, но Беспалов выручил

Нападающий «Спартака» Мартиньш Карсумс подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:0).



«Неплохо начали матч, первые 10 минут. Сложно сказать, что произошло потом, как-то очень расслабились. 30 минут не играли в свою игру, они нас давили, но Беспалов хорошо отыграл. Последние 10 минут опять хорошо стали действовать, забили голы.



Не знаю, почему провалили второй период. Они начали активно играть, мы немного растерялись, не знали, что делать. Спасибо Беспалову, выручил» — сказал Карсумс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.

«Северсталь» проиграла «Спартаку» в первом матче под руководством Разина

Первая шайба во встрече была заброшена в первом периоде — на 10-й минуте голом отметился нападающий «Спартака» Анатолий Никонцев. Второй период прошёл без заброшенных шайб. В третьем периоде Никонцев оформил дубль, реализовав удаление Ильи Хохлова, а победную точку поставил гол Ильи Зубова. Третий сухой матч подряд оформил голкипер московского клуба Никита Беспалов.