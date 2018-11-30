Браун: Ковальчук хочет побеждать, он нужен «Лос-Анджелесу»

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун прокомментировал ситуацию с российским нападающим Ильёй Ковальчуком, который в последних матчах получал минимум игрового времени.

«Илья переживает непростой отрезок, но я вижу, что у него нет сильных переживаний по этому поводу. Он очень хорошо справляется с этим. Вероятно, для него это совершенно новый опыт. Не знаю, переживал ли Ковальчук что-то подобное ранее в своей карьере. С первого дня в «Кингз» он хочет побеждать. Он хочет быть большой частью команды, и он нам нужен», — приводит слова Брауна АР.

В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (2:3) Ковальчук не смог набрать очки в 11-м матче подряд, он провёл на льду 14 минут и 11 секунд. Ранее россиянин вернулся в первую спецбригаду большинства. Последний раз форвард отметился результативными действиями в матче с «Анахайм Дакс», который прошёл три недели назад. В той игре россиянин стал автором заброшенной шайбы и двух результативных передач.