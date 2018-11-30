«Салават Юлаев» обменял Основина в «Ак Барс» на Бурмистрова

Уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс» произвели обмен, информирует официальный сайт «Салавата». В Казань отправились нападающие Вячеслав Основин и Савелий Кувардин, а также защитник Александр Ляхов, а в обратном направлении проследовал Александр Бурмистров.

27-летний Бурмистров провёл в нынешнем сезоне 27 матчей, в которых набрал 5 (3+2) очков при показателе полезности «-2». В среднем за матч воспитанник казанского хоккея проводит на льду 15 минут 13 секунд. В последний раз Бурмистров выходил на лёд 17 ноября в игре с рижским «Динамо» (2:1 Б). Контракт с «Ак Барсом» был рассчитан до конца сезона-2019/20.

24-летний Основин в этом сезоне сыграл 32 матча, забросив 2 шайбы и сделав 3 результативные передачи при полезности «-8». Его контракт также был рассчитан до конца сезона-2019/20.

19-летний Ляхов в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Он принял участие в 10 матчах, однако ни разу не провёл на льду больше трёх минут.