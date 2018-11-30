Буре: российский рекорд посещаемости хоккейных матчей будет обновлён в Питере

Легенда российского хоккея Павел Буре прокомментировал предстоящие матчи «Хоккейной классики» — игры в рамках Кубка Первого канала в Санкт-Петербурге (16 декабря Россия – Финляндия) и чемпионата КХЛ (СКА – ЦСКА 22 декабря), которые пройдут на футбольном стадионе «Санкт-Петербург», вмещающем более 70 тыс. зрителей.

«ВХЛ не раз проводила матчи на открытом воздухе, в прошлом году несколько таких мероприятий провели в КХЛ. Пришла пора сделать следующий шаг и попробовать сыграть на такой огромной арене. Считаю, что матчи для такого события подобрали очень удачно: игры между СКА и ЦСКА у всех вызывают огромный интерес, и на сборную России в сильнейшем составе, который традиционно вызывается на Кубок Первого канала, тоже придёт посмотреть много болельщиков. И в плане зрелищности, и в спортивном плане всё должно пройти здорово.

Уверен, при таком масштабе всё будет продумано до мелочей. Да и сам стадион комфортный, с хорошим обзором. В НХЛ такие матчи проводятся на открытых стадионах, а в нашем случае здорово, что на арене будет крыша и не возникнет вопросов с тем, что на улице слякоть или, наоборот, мороз и снег. Всем будет комфортно – и играть, и болеть. В Северной Америке эти матчи не теряют популярности, наоборот, это событие, на котором все хотят побывать, проникнуться атмосферой. Если проводить такие масштабные матчи у нас постоянно, можно заложить такую же традицию.

Думаю, что российский рекорд посещаемости будет обновлён. Это же здорово — не только побывать на классном шоу, посмотреть отличный хоккей, но и принять участие в историческом событии. Такие матчи помогают делать хоккей более популярным, развивать спорт, получать новых поклонников, продвигать в целом здоровый образ жизни», — сказал Буре «Чемпионату».

Российский рекорд посещаемости хоккейных матчей был установлен в 1957 году в Москве на стадионе «Лужники». Матч чемпионата мира по хоккею СССР – Швеция посетило 50 тыс. зрителей.