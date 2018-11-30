Секач: уверен, что люди в России больше любят хоккей, чем футбол

Нападающий «Ак Барса» Иржи Секач поделился мнением о победе в матче с «Локомотивом» (5:3).



«Классная игра, я ни разу с «Ак Барсом» до этого не побеждал «Локомотив». Приятное чувство победы в матче с сильным соперником. Ребята говорили про то, что нужно было прервать неудачную серию. Сколько там — шесть лет «Ак Барс» не побеждал? Это очень круто. Все счастливы, я уверен. Наконец-то победили.



«Ак Барс» играл параллельно с «Рубином»? Я не очень слежу за футболом, но это круто для нас. Я уверен, что люди в России больше любят хоккей, чем футбол. Это ничуть меня не удивляет на самом деле, но это приятно. Я вижу это каждый день, глядя на то, сколько людей приходит на хоккей, на наши игры», — цитирует Секача «Спорт Бизнес Online».

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