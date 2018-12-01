Светлов: «Адмирал» стал летать чартерными рейсами, нас теперь хватает до сирены

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1 Б).



«Игра сегодня, конечно, была интересная и напряженная. Был высокий темп, обе команды хорошо сыграли, уверенно играли наш вратарь и вратарь соперников. Победили по буллитам, очень важная победа. Сейчас мы стали летать чартерными рейсами, у команды стало больше времени на восстановление, и сегодня нас хватило до конца игры. Выстояли против хорошего, грозного соперника. Думаю, буллиты — это шанс, все видели, как играли вратари, нам сегодня повезло, удача была на нашей стороне», — передает слова Светлова корреспондент «Чемпионата» Кирилл Бережной.

«Салават» потерпел третье поражение подряд, уступив «Адмиралу»

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