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Анкипанс: в каких-то эпизодах «Динамо» играло лучше «Трактора»

Анкипанс: в каких-то эпизодах «Динамо» играло лучше «Трактора»
Хоккей / КХЛ

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги выездной встречи Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (0:1).

«Хорошо играли, я поблагодарил игроков. Где-то играли даже лучше соперника, очень много времени провели в зоне атаки. К сожалению, не забили, проиграли», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

Первые два периода прошли без заброшенных шайб: счёт на 52-й минуте открыл нападающий челябинского клуба Александр Шаров, и гол стал победным. Сухой матч на счету голкипера «Трактора» Василия Демченко, отразившего 24 броска.

Клуб из Латвии потерпел пятое поражение в последних шести встречах, но сохранил место в лидирующей восьмёрке Западной конференции.

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