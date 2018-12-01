Анкипанс: в каких-то эпизодах «Динамо» играло лучше «Трактора»

Главный тренер рижского «Динамо» Гиртс Анкипанс подвёл итоги выездной встречи Континентальной хоккейной лиги с «Трактором» (0:1).



«Хорошо играли, я поблагодарил игроков. Где-то играли даже лучше соперника, очень много времени провели в зоне атаки. К сожалению, не забили, проиграли», — передаёт слова Анкипанса корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.



Первые два периода прошли без заброшенных шайб: счёт на 52-й минуте открыл нападающий челябинского клуба Александр Шаров, и гол стал победным. Сухой матч на счету голкипера «Трактора» Василия Демченко, отразившего 24 броска.

Клуб из Латвии потерпел пятое поражение в последних шести встречах, но сохранил место в лидирующей восьмёрке Западной конференции.