Первый номер драфта-2018 Далин признан лучшим новичком месяца в НХЛ

Защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Далин назван лучшим новичком ноября, сообщает официальный сайт НХЛ.



В 15 матчах прошедшего месяца шведский хоккеист забросил одну шайбу и отдал девять результативных передач.



Далин опередил форварда «Ванкувер Кэнакс» Элиаса Петтерссона, нападающих «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачука и Колина Уайта, а также голкипера «Лос-Анджелес Кингз» Кэла Петерсена.



«Баффало» выбрал Далина под первым номером на драфте-2018. Скандинавский хоккеист лидирует среди новичков в НХЛ по показателю полезности — «+9». В 12 матчах из 15, прошедших в ноябре, Далин уходил со льда с положительным рейтингом полезности. «Клинки» выиграли 11 матчей из 15, попутно выдав серию из 10 побед, и вышли на второе место в лиге.

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