Ши Уэбер сделал дубль во втором матче после возвращения, он не забивал почти год

Капитан «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:2), забросив первые шайбы в этом качестве. Его признали первой звездой встречи. Это был второй матч 33-летнего канадца после восстановления от травм, из-за которых он пропустил почти год.

В прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги Уэбер провёл 26 матчей в составе «Канадиенс» и набрал 16 (6+10) очков. Уэбер не играл с 17 декабря 2017 года после травмы ноги и операции на колене.

В марте 2018 года 33-летний канадец был вынужден лечь под нож хирурга в результате травмы левой ноги, его восстановление должно было занять примерно шесть месяцев. На этой неделе Уэбер впервые принял участие в матче. В прошлый раз он забивал 6 декабря 2017 года, также сделав дубль – в ворота «Сан-Хосе». В этом сезоне на счету Ши 3 (2+1) очка в двух матчах.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Монреаля».