Видеообзор камбэка «Виннипега» в выездном матче с «Рейнджерс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем льду в серии буллитов уступил «Виннипег Джетс» со счётом 3:4. Хозяева вели с разницей в три шайбы, но упустили преимущество.



«Синерубашечники» провели три результативные атаки к 39-й минуте – отличились Йеспер Фаст, Марк Стаал и Крис Крайдер. Но в третьем периоде гости отыгрались усилиями Марка Шайфли, Джека Рословича и Брайана Литтла. Овертайм вышел безголевым, а в серии послематчевых буллитов победным стал бросок Шайфли.

Владислав Наместников и Александр Георгиев участия во встрече не принимали.



Ранее «Вашингтон Кэпиталз» умудрился проиграть «Анахайм Дакс» со счётом 5:6, ведя по ходу встречи с разницей в четыре шайбы.