Рирден — о матче с «Анахаймом»: тяжёлое поражение, но оно станет лёгким уроком

Наставник «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден поделился мнением о матче с «Анахайм Дакс» (5:6). По ходу встречи клуб из столицы США выигрывал со счётом 5:1, но умудрился растерять солидное преимущество. «Вашингтон» стал первым действующим победителем Кубка Стэнли, проигравшим матч, ведя по ходу со счётом 5:1.



«Непросто так проигрывать и заканчивать победную серию. Мы ушли от своей игры, которую показывали во время удачной серии. Если делаешь ошибки и ввязываешься в открытый хоккей, когда ведёшь в счёте, то сильно рискуешь. Тяжёлое поражение, но оно станет лёгким уроком, потому что подобные ошибки можно исправить», — приводит слова специалиста Washington Post.

«Вашингтон» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка.