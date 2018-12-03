«Рейнджерс» отправили Александра Георгиева в АХЛ

Вратарь клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев отправлен в команду Американской хоккейной лиги «Хартфорд», информирует официальный «твиттер» «рейнджеров». На место россиянина вызвали Дастина Токарски. Вместе с Георгиевым в АХЛ отправились нападающие Мэтт Белески и Винни Леттиери.



В восьми матчах за «Рейнджерс» в этом сезоне Георгиев одержал четыре победы, в среднем пропуская по 3,37 гола за матч, отразив 89,9% бросков и оформив 1 шат-аут. В текущем чемпионате 22-летний голкипер уже провёл три матча за «Хартфорд»: в среднем вратарь пропускал 3,01 гола за игру и отражал 90,2% бросков по воротам.



В конце октября Георгиева уже отправляли в АХЛ, где он сыграл матч и был вызван обратно в НХЛ.

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Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19