«Локомотив» одолел «Куньлунь» в серии буллитов

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б.



В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: авторами точных бросков стали Джастин Фонтейн и Стаффан Кронвалль. Следующие два периода прошли без голов, в овертайме зрители также не увидели точных бросков. Исход встречи определился в серии буллитов, где верх взяла команда Дмитрия Квартальнова, решающий бросок реализовал Даниил Апальков.

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.