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«Локомотив» одолел «Куньлунь» в серии буллитов

«Локомотив» одолел «Куньлунь» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

Ярославский «Локомотив» на домашнем льду одержал победу в матче с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б.

В первом периоде соперники обменялись заброшенными шайбами: авторами точных бросков стали Джастин Фонтейн и Стаффан Кронвалль. Следующие два периода прошли без голов, в овертайме зрители также не увидели точных бросков. Исход встречи определился в серии буллитов, где верх взяла команда Дмитрия Квартальнова, решающий бросок реализовал Даниил Апальков.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2018, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2 : 1
1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 – Фонтейн – 12:29 (5x5), 1:1 – Кронвалль (Юртайкин, Алексеев) – 18:21 (5x5), 2:1 – Апальков – 65:00 ( ПБ)

Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео с заброшенными шайбами и опасными моментами также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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