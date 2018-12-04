«Филадельфия» назначила Чака Флетчера генеральным менеджером и вице-президентом

«Филадельфия Флайерз» объявила о назначении Чака Флетчера новым генеральным менеджером и вице-президентом клуба. В этой должности он заменил отправленного в отставку Рона Хекстолла. Ранее Флетчер занимал должность генменеджера «Миннесоты Уайлд» (2009-2018). Этот сезон начинал в роли старшего советника генерального менеджера «Нью-Джерси Дэвилз» Рэя Шеро.

«Несколько последних дней прошли для меня как ураган, и я в восторге. Для меня огромная честь, что Пол Холмгрен и Дэйв Скотт выбрали меня следующим генеральным менеджером «Филадельфии». Я много лет в хоккее и считаю «Филадельфию» одной из лучших франшиз в НХЛ, получить возможность стать генеральным менеджером «Флайерз» – это мечта.

Конечно, здесь есть над чем поработать. В команде собраны очень сильные игроки. Есть некоторые молодые игроки, которые находят свой путь в НХЛ и становятся лучше. Я с нетерпением жду возможности пообщаться с тренерами и игроками.

Новый тренер? Я отношусь с большим уважением к тому, чего Дэйв Хэкстол достиг в своей карьере. Послушайте, я пришёл в команду и нужно узнать ситуацию, прежде чем принимать какие-то решения. Мне хотелось бы думать, что мы можем решить многие проблемы, которые преследовали команду в этом году, и найти способ стать лучше. Я, конечно же, не собираюсь менять тренера завтра. Собираюсь встретиться с Дэйвом, и мы будем пытаться работать вместе. Наша цель – выйти в плей-офф в этом сезоне, всё просто», – сказал Флетчер.