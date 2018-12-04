Кто из нападающих не заслужил вызова в сборную России на Кубок Первого канала?

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на второй этап Евротура – Кубок Первого канала. 17 из 29 игроков, вызванных на сбор, нападающие. «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто из нападающих не заслужил вызова в сборную России на Кубок Первого канала?».

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Полный состав:

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестёркин (СКА), Игорь Бобков («Авангард»).



Защитники: Никита Нестеров, Артём Блажиевский, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Алексей Василевский («Автомобилист), Владислав Гавриков, Василий Токранов (оба – СКА), Виктор Антипин («Металлург»), Андрей Педан («Ак Барс»), Александр Елесин («Локомотив»).



Нападающие: Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов, Иван Телегин, Сергей Андронов, Антон Слепышев (все – ЦСКА), Павел Дацюк, Никита Гусев, Николай Прохоркин, Александр Барабанов, Сергей Плотников, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко (все – СКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба — «Салават Юлаев»), Андрей Локтионов («Локомотив»).