Нюландер: Дубас много раз говорил мне, что, пока он в «Торонто», обмена не будет

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер рассказал, что во время переговоров о новом контракте получил обещание от руководства клуба, что его не обменяют.

«Кайл Дубас много раз говорил мне, что, пока он здесь, меня не обменяют. И Майк Бэбкок сказал, что я останусь в команде надолго. Так что я не переживаю по этому поводу.



Бэбкок позвонил мне за неделю до дедлайна. Мы были на связи, поддерживали диалог. Я комфортно себя чувствовал даже до того, как начались переговоры. Бэбкок хорошо знает, как сильно я хочу играть здесь. Он просто озвучил это на встрече с журналистами. Мне не нужно было об этом говорить», – цитирует Нюландера официальный сайт НХЛ.

Нюландер был выбран «Торонто» под общим восьмым номером на драфте НХЛ 2014 года. В его активе 48 голов и 87 результативных передач в 185 играх в лиге.