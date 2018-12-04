Тертышный: «Трактор» старается использовать наработки из плей-офф

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Авангардом» (3:2 ОТ).



«Тяжёлый получился матч. Мы с «Авангардом» уже встречались дома, знали, как он играет, поэтому готовились очень серьёзно. Первый период получился равный. Второй период — ближняя лавка, соперник этим воспользовался. Очень много играли в обороне, наш вратарь Вася Демченко хорошо сыграл. Удалось нам забить голы, но «гол в раздевалку» всё равно назревал. В третьем периоде понимали, что соперник будет поддавливать, прибавлять. Сразу случился первый гол. Игра шла до гола, хорошо, что довели матч до овертайма и там нам улыбнулась удача.



В том году мне удалось с командой поработать перед плей-офф и непосредственно в плей-офф. Примерно я представляю, как работала команда, какая тактика была. Те наработки, которые приносили результат, мы стараемся использовать. Всё равно стараемся, чтобы и оборона была, и атака. Не всё получается, но процесс идёт через тренировки», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Авангард» уступил «Трактору» в овертайме