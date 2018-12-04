Немировски: неприятно проигрывать со счётом 0:6, «Торпедо» играло плохо

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски поделился впечатлениями от проигранного матча со СКА (0:6).



«Сегодня был виден настрой СКА. Для нас это был тяжелый матч. Неприятно проигрывать с таким счётом, но соперник заставлял ошибаться. Не забили пару моментов в начале, а потом матч пошёл в другую сторону. Нам нужно быстрее провести работу над ошибками. Первый гол мы забили сами себе — неудачно сыграл защитник, и таких моментов было много. Просто мы начали играть плохо», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



СКА разгромил «Торпедо», забросив шесть шайб

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а втором «армейский» клуб забил сразу трижды: авторами голов стали Динар Хафизуллин, Никита Гусев и Андрей Кузьменко. На старте третьего периода Максим Карпов увеличил отрыв СКА, через несколько минут Ярно Коскиранта сделал счёт 5:0. Точку поставил гол Алексея Бывальцева в концовке. Сухой матч оформил голкипер «армейцев» Игорь Шестёркин.