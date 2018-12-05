Хартикайнен: трудно сказать, почему у «Салавата» перестала идти игра в атаке

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен поделился мнением о проблемах команды в атаке. На счету уфимцев один гол в последних четырёх матчах.

«Трудно сказать, почему у нас перестала идти игра в атаке. Но в начале сезона мы гораздо лучше реализовывали свои моменты. Сейчас наша команда тоже неплохо действует в атаке, контролирует шайбу и создает моменты, но чего-то не хватает на завершающей стадии. Уверен, мы сумеем преодолеть эту проблему: у всех команд на длинной дистанции случаются трудности», — приводят слова Хартикайнена «Известия».

В следующем матче регулярного чемпионата «Салават Юлаев» в гостях сыграет со «Слованом» (5 декабря).

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