Михеев: «Авангард» должен был обыгрывать «Трактор»

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев подвёл итоги встречи с «Трактором» (2:3 ОТ). В этой встрече форвард отметился голом и результативной передачей.

«Челябинцы ничего особо не показали. Второй период: одна контратака — гол. Но надо отдать им должное, что они смогли так сыграть.

Практически весь второй период мы провели у чужих ворот… И не забили. Надо реализовывать свои моменты, и игра будет идти в другом русле.

Обидно, досадно, но ладно. Что теперь сделаешь? Это игра, кто-то должен был потерпеть поражение, но нам надо продолжать работать, потому что мы не можем так играть против таких команд, при всем уважении к Челябинску. Мы должны были их обыгрывать», — приводит слова Михеева пресс-служба «Авангарда».