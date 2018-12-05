«Вегас» — «Вашингтон»: Овечкин забросил 20-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 20-й заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Вегас Голден Найтс» (завершился 2-й период, счёт — 2:1 в пользу гостей) форвард забросил во втором периоде на 32-й минуте, ассистентами выступили Мэдисон Боуи и Бретт Коннолли.

Эта шайба стала 33-м результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1155 (626+528) баллами за результативность в 1030 матчах.

Видео гола доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).