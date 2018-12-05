Михеев — о невызове в сборную: составы пишут и рисуют дяденьки в галстуках

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев прокомментировал своё отсутствие в заявке сборной России на домашний этап Евротура — Кубок Первого канала. 21 игрок из 29 состава сборной России представляет два клуба Континентальной хоккейной лиги — СКА и ЦСКА.

«Не расстроился, что не позвали на домашний этап Евротура. Просто надо дальше продолжать работать, всё впереди. Объяснял ли мне что-нибудь тренерский штаб? Каждому объяснять, что ли? Все всё должны понимать, мы — профессионалы. Не вызвали — значит, работаю дальше. Увидят, когда надо. Моё дело – работать, а тренер уже решит, вызывать или нет. Не вызвали – ничего страшного. Нет ли обиды? Какая обида? Нет, конечно. Нужно будет за это время правильно восстановиться, домой слетаю.

Из «Авангарда» вызвали только Бобкова? Это не ко мне вопрос, моё дело – играть. А составы другие пишут и рисуют, дяденьки в галстуках. Приятно, что специалисты и хоккейные эксперты обращают на меня внимание, комментируя состав сборной. Мне, повторюсь, надо продолжать играть, работать, а не зацикливаться, вызвали или нет. Всё нормально», — сказал Михеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.