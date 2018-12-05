Гендиректор «Салавата»: общаемся с ФХР по ситуации с Бурдасовым и Кадейкиным

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Тагир Ибрагимов рассказал о переговорах с ФХР по поводу участия Антона Бурдасова и Александра Кадейкина в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Йокеритом». Оба нападающих вызваны в состав сборной России на Кубок Первого канала, который стартует 13 декабря.

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19

«Бурдасов с Кадейкиным должны прибыть в расположение сборной России вечером 10 декабря, а 11-го у нас игра в Хельсинки с «Йокеритом». Мы вступили в диалог с ФХР, общаемся по поводу этой ситуации. Надеюсь, мы придём к взаимному решению. Пока какой-то определённости нет, потому что время прибытия в Новогорск стало известно в понедельник», — сказал Ибрагимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.