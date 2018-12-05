Лильегрен и Боквист вошли в состав сборной Швеции на МЧМ по хоккею 2019 года

Стал известен предварительный состав сборной Швеции на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2019 года, информирует Федерация хоккея Швеции.

В предварительный лагерь шведской хоккейной сборной вошли:

Вратари: Адам Эмман, Самуэль Эрссон и Улле Эрикссон Эк.

Защитники: Адам Боквист, Якуб Рагнарссон, Адам Гиннинг, Тимоти Лильегрен, Расмус Сандин, Нильс Линдквист, Эрик Браннстрём и Филип Вестерлунд.

Форварды: Эмиль Бемстрём, Самуэль Фагемо, Юхан Сёдергран, Уго Леуфвениус, Оскар Бёк, Филип Свеннингсон, Якуб Олофссон, Филип Хелландер, Нильс Хёгландер, Лукас Эльвенес, Рикард Хагг, Давид Густафссон, Фабиан Зеттерлунд и Понтус Хольмберг.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Ванкувере и Виктории. Российская команда попала в группу А, её соперниками станут сборные Канады, Чехии, Швейцарии и Дании.

Календарь матчей молодёжного чемпионата мира по хоккею—2019